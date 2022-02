Karnevalsaktion in Düsseldorf : Junge Jecke verteilen Karnevalsorden am Autofenster

Düsseldorf Die Angermunder Karnevalsgesellschaft „De 11 Pille“ setzt auf kreative Ideen für die Karnevals-Session in Zeiten von Corona. Jetzt organisierten sie einen närrischen „Drive-Through“ in Angermund.

In distanzierten Zeiten grüßen die Jecken ein bisschen aus der Ferne. „Wir halten unsere Rede und singen unser Lied“, sagen Prinz Robert I., Venetia Frieda I. und ihre Pagen Christoph und Leni von der KG „De 11 Pille“. So ganz soll die Session nämlich nicht ausfallen und deshalb organisierte die Karnevalsgesellschaft kurzerhand eine Karnevalsfeier der anderen Art: Den närrischen Drive-Through. Auf dem Vorplatz der Friedrich-von-Spee-Grundschule durften die Autos nach gebuchten Zeitfenstern vorfahren. Auf einer kleinen Bühne empfing die Kinderprinzencrew ganz Corona-konform ihr Gäste.

Viele Autos sind bunt geschmückt, in den Farben der Karnevalsgesellschaft blau und gelb. Kamelle und Orden werden überreicht, alle stimmen gemeinsam ein kräftiges Helau an. Aus dem Schiebedach eines Wagens winken Mitglieder der Tanzgarde. In einigen Autos sitzen komplett kostümierte Familien. Auch Heike und ihr Sohn Moritz halten mit ihrem Auto an der Bühne: „Zwei Freunde von unserem Sohn machen mit und da wollten wir vorbeikommen“, sagt Heike.