Überschwemmungen in Düsseldorf : Der Parkplatz Freiheitshagen bleibt eine Seenlandschaft

Überschwemmungen in Düsseldorf

Düsseldorf Die Planungen, wie der Bereich an das Kanalnetz angeschlossen werden kann, sind abgeschlossen. Ungeklärt ist aber noch die Finanzierung.

Ein heftiger Regenguss reicht schon aus und der Park- und Schützenplatz am Freiheitshagen verwandelt sich in eine große Pfützenlandschaft. Größere Flächen und Teile der Straße sind dann nicht mehr passierbar, da das Wasser nicht abfließen kann. Ein Entwässerungssystem gibt es dort nicht. Das Problem gibt es schon seit vielen Jahren, doch eine Lösung wurde bislang aufgrund hoher Kosten immer wieder verschoben. Zudem sollte vor einer Instandsetzung das Ende der Bauarbeiten am Rande des Platzes abgewartet werden, wo mehrere Wohnhäuser entstanden.