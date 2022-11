Karneval in Düsseldorf : Der neue Prinz ist eine Frau

Angermund In Angermund führt Prinz Änki nun die Karnevalsgesellschaft De 11 Pille durch die Session. Die neue Majestät hat reichlich Karnevalserfahrung, ist aber eigentlich Mitglied der Saubande Gerresheim.

Tim A. Küsters, Präsident der Karnevalsgesellschaft De 11 Pille, ist überzeugt: „Wer so etwas mitmacht, muss im besten Sinne etwas bekloppt sein.“ Gemeint ist damit Anke Schmich, die sich entschlossen hat, den Aufruf der Angermunder zu folgen und sich als neue Tollität zu bewerben. Und das sehr kurzfristig, denn der Gesellschaft war kurz vor Sessionsbeginn ein Prinzenpaar abgesprungen. „Zum Glück hat Anke aber reichlich Karnevalserfahrung, sonst wäre das in so kurzer Zeit kaum machbar“, sagt Küsters.

Mit der Kürung ihrer Tollitäten beim Hoppeditz-Erwachen startet die Karnevalsgesellschaft De 11 Pille traditionell in die Session. In dieser regiert Anke allerdings alleine, und sie will nicht Venetia sondern Prinz Änke I. sein. „Venetia oder Prinzessin ist nicht so mein Ding. Ich fühle mich in Kleidern, so hübsch sie auch sein mögen, einfach nicht wohl“, erklärt die 53-Jährige.