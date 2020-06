Gewässerschutz in Düsseldorf : Die Anger wird naturnah umgestaltet

Gewässerschutz in Düsseldorf

Die Anger oberhalb der Mühle Wolff in Angermund wird zurzeit für den Hochwasserschutz ausgebaut. Foto: Julia Brabeck

Angermund Seit zehn Jahren wird der Flussverlauf der Anger neu gestaltet. Zunächst hatte der Hochwasserschutz Priorität. Jetzt soll auch der Lebensraum für Pflanzen und Tiere verbessert werden.

Nachdem bereits der Ausbau des letzten Flussabschnittes innerhalb der Ortschaft Angermund im vollem Gange ist, folgt bald der rund vier Kilometer lange Abschnitt zwischen der Bahnlinie in Angermund und der A524 an der Stadtgrenze zu Duisburg. Diese Maßnahme dient zur Entwicklung der Anger als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zudem sollen Auen als natürliche Überschwemmungsräume entstehen. Später sollen dann entlang des Bachs Randstreifen angelegt werden, die extensiv genutzt werden. Dadurch sollen weniger Fremd­stoffe aus der Landwirtschaft in die Böden gelangen.