Treffpunkte in Düsseldorf : Begegnungscafé arbeitet jetzt nachhaltig

Düsseldorf Im „Cafe.komm“ gibt es die Kaffeebecher mit Pfand und gebacken wird mit saisonalen Produkten. Nahrungsmittel sollen nicht weggeschmissen werden.

Umso mehr freut sich nun das Team um Ulrike Kempf, wieder Gäste am Ort begrüßen zu können. Zu ihnen hat man zuvor aber versucht, mit verschiedenen Aktionen auch in den zurückliegenden Monaten Kontakt zu halten. So wurden etwa Tüten mit Bastelmaterial für Kinder gepackt, aufmunternde Grußkarten verteilt und liebevoll gestaltete Tüten mit Gaben zu Weihnachten an Flüchtlinge verschenkt. „Wir wollten dann aber eine regelmäßige Kontaktmöglichkeit bieten, ansprechbar sein und haben im November deshalb auch das To-Go-Geschäft eingeführt“, sagt Kempf.