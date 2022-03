Bademöglichkeiten in Düsseldorf : Badenutzung für Angermunder See wird geprüft

Düsseldorf Eine Bürgerinitiative lehnt aber ein Strandbad am See ab. Das würde den Charakter des Sees zerstören und die Probleme nicht lösen.

Waldemar Fröhlich (Grüne) etwa ist enttäuscht, dass bislang keine Badenutzung geprüft wurde. Die Grünen haben deshalb eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet, um zu erfahren, welche fachlichen, sachlichen bzw. rechtlichen Argumente für bzw. gegen das Baden im See sprechen. Eine Antwort steht noch aus. Die CDU hat deshalb gleich zwei Anträge zu diesem Thema in die Bezirksvertretung eingebracht, die einstimmig verabschiedet wurden Geprüft werden soll nun, ob das sogenannte Vogelschlaggutachten aus dem Jahre 2000 noch aktuell ist und einer geordneten Badenutzung weiter entgegensteht.

Von diesen Entwicklungen ist aber die Bürgerinitiative „Angermunder See – besser für alle“ nicht begeistert. „Wir lehnen die Einrichtung eines Strandbades am Angermunder See rundherum ab, da eine solche Anlage den naturbelassenen Charakter des Sees vollständig zerstören würde“, heißt es seitens der Initiative. Diese möchte, dass der See in seiner jetzigen Form erhalten bleibt, aber dort Schwimmen erlaubt wird.