Baden in Düsseldorf : Angler patrouillieren am Lindenausee

Die Angler vom Lindenausee holten sich mehrfach Unterstützung von der Polizei. Foto: dpa/Friso Gentsch

Angermund Den See im Düsseldorfer Norden hat der Verein Anglerwelt gepachtet. Er ist nicht fürs Baden freigegeben, und trotzdem kamen an den heißen tagen immer wieder Menschen aufs Gelände. Die Angler ließen das Biotop einmal sogar von der Polizei räumen.

Eigentlich gehört der Lindenausee in Angermund dem Verein Anglerwelt, der das Gewässer seit Kurzem gepachtet hat. Dennoch haben sich an den heißen Augusttagen immer wieder Menschen zum Biotop geschlichen, um in dem See zu baden, sagt Frank Coslar vom Anglerverein. „Wir kämpfen mit dem Ansturm von Badegästen“, sagt er. „Hier ist eigentlich ein Biotop und Angelvereinsgewässer. Trotzdem schneiden immer wieder Leute Löcher in die Zäune und klettern aufs Gelände.“ Coslar berichtet von Hunderten Badegästen an dem See.

Das bleibt nicht ohne Folgen: Müll und Unrat haben die Badegäste hinterlassen. Die Angler haben zu härteren Maßnahmen gegriffen. Regelmäßig sind die Vereinsmitglieder an heißen Tagen am See entlanggelaufen und haben die Badegäste auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Als der Ansturm täglich ein neues Hoch erreichte, riefen die Angler die Polizei. „Wir haben den See von der Polizei räumen lassen“, berichtet Coslar. „Es gab mehr als 30 Strafanzeigen und eine Verhaftung.“

Der Anglerverein hatte gegen die Personen Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt, der mit einer Geldstrafe geahndet wird, im schlimmsten Fall mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Alle Badegäste habe die Polizei aber nicht erwischt, sagt Coslar. Viele seien verschwunden, als die Beamten an dem See auftauchten. Seitdem habe sich die Situation aber verbessert. Frank Coslar ist sich aber nicht sicher, ob das an dem Polizeieinsatz liegt, an den Patrouillen der Angler oder am Wetter, das sich abgekühlt hat.

