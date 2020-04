Historische Ereignisse in Düsseldorf : Jetzt schon Erinnerungen an die Krise sammeln

Der Angermunder Kulturkreis möchte die Emotionen und Erlebnisse rund um Corona dokumentieren. Daran sollen sich alle Bürger und Institutionen beteiligen.

Seit vielen Tagen fliegt so gut wie kein Flugzeug mehr über den Düsseldorfer Norden. „Das kann man als unheimlich oder wohltuend empfingen“, sagt Gisela Wiemer vom Angermunder Kulturkreis. Genau solche Eindrücke und Gefühle rund um die Corona-Krise möchte der Verein jetzt sammeln, dokumentieren und bewahren. Die Idee dazu hatte die Buchhändlerin Andrea Lindenlaub, die damit auch Gisela Wiemer sofort begeisterte: „Das ist eine einmalige Zeit, die hoffentlich einmalig bleibt. Und deshalb sollte festgehalten werden, wie sich die Krise in Angermund bemerkbar gemacht hat.“

An der Aktion sollen sich alle Bürger, aber auch Vereine und Institutionen in Angermund beteiligen. „Möglich wäre zum Beispiel, dass die Lehrer den Schülern einen Aufsatz dazu als Hausaufgabe stellen.“ Wer will, kann beispielsweise die Schlangen vor den Läden fotografieren, seinen Nachbarn interviewen, einen Film drehen, ein Lied komponieren, seine Erlebnisse oder Gefühle niederschreiben oder ein Bild malen. „Es ist eine traurige Zeit, aber wir wollen in die Zukunft blicken, und zudem gibt es auch viele schöne und überraschende Momente“, sagt Lindenlaub. So würden die Menschen viel mehr miteinander reden und sich solidarisch zeigen.