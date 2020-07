Geschenkaktion von Düsseldorfer Kulturkreis : Kulturkreis verteilt an seine Mitglieder Wundertüten

Angermund Mit der Aktion soll der Kontakt zu den Mitgliedern auch während der durch Corona bedingten Zeit ohne Veranstaltungen gehalten werden. Gleichzeitig möchte der Verein den örtlichen Einzelhandel stärken.

Bis größere Treffen wieder möglich sind, will der Kulturkreis aber den Kontakt zu seinen Mitgliedern aufrecht erhalten. Deshalb wurden nun 215 Überraschungstaschen gepackt, die in den nächsten Tagen zu den Mitgliedern gebracht werden. „Die Hälfte verschicken wir auch, denn wir haben auch viele Mitglieder aus den umliegenden Stadtteilen und auch aus Städten wie Ratingen und Duisburg“, sagt Vorstandsmitglied Benjamin Tscholl.

Eine Aktion des Kulturkreises läuft aber trotz oder gerade wegen Corona. So hat der Verein nach einer Anregung durch die Buchhändlerin Andrea Lindenlaub dazu aufgerufen, Eindrücke und Gefühle rund um die Corona-Krise zu dokumentieren. Das kann zum Beispiel in Form von Fotos, Filmen, gemalten Bildern und Geschichten passieren. Die Arbeiten können im Bürgerhaus an der Graf-Engelbert-Straße 9 in den Briefkasten geworfen werden. Mit ihnen will der Verein später eine Ausstellung gestalten.