Angermund: Trecker-Freunde feiern Erntefest

Angermund Mehr als 100 historische Landmaschinen präsentierte der Verein bei seinem großen Fest. Vor allem kleine Jungs brachte das zum Staunen. Dennoch haben die Trecker-Freunde Sorge um ihre Zukunft: Die meisten Mitglieder sind über 60.

Kempken, weil er gelernter Landmaschinentechniker ist und insgesamt zehn alte Trecker besitzt, darunter einen Lanz Bulldog Baujahr 1945. Und Neu — er ist mit Geburtsjahrgang 1952 nicht mehr ganz so neu — weil er auf einem landwirtschaftlichen Gut aufgewachsen ist. So nimmt sich Kempken eine Lötlampe, stellt sie in die dafür vorgesehene Fassung am Glühkopfmotor ganz vorne am Bulldog und wartet zehn bis 15 Minuten. So lange dauert es, bis der mit Rohöl betriebene Ein-Kolben-Motor startklar ist. Dann nimmt Kempkes das Lenkrad ab, steckt die Lenkstange in eine seitliche Motorenöffnung und dreht den Motor an. Dabei muss er aufpassen, das Lenkrad direkt nachdem die Maschine läuft, wieder zu entfernen. Ansonsten dreht der knapp zehn Liter Hubraum des Einzylinder-Motors das zweckentfremdete Steuer mit gnadenloser Kraft um die eigene Achse und der Bulldog bleibt führungslos. „Das Andrehen der Maschine ist nichts für Laien. Da muss man gut aufpassen“, erklärt Kempkes. Seit 27 Jahren ist der 45er Bulldog in seinem Besitz, und das historische Erntefest in Angermund mit dem Treckertreffen gehört zu den „Pflichtterminen“ des Ratingers. „Der Lanz hat eine historische Straßenzulassung. Da bin ich in einer dreiviertel Stunde aus Ratingen rüber gekommen“, verrät Kempkes.