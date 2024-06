Sanierung von Sportstätten in Düsseldorf Neuer Kunstrasenplatz und Kanal für Freiheitshagen in Angermund

Der Sportverein TV Angermund, einer der zehn größten Sportvereine in Düsseldorf, benötigt dringend mehr Platz, denn vor allem im Bereich Fußball sind die Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Eine Erweiterung der Sportanlage wurde zwar geprüft, ist aber aus unterschiedlichen Gründen nicht machbar. Deshalb wurde zumindest das 2012 errichtete Kunststoffkleinspielfeld in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Dort können nun die F- und die G-Jugend des Vereins trainieren.