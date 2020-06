Kostenpflichtiger Inhalt: Probleme rund um den Angermunder Baggersee : Ärger um Lärm, Müll und Exhibitionisten

Eigentlich ist der See ein richtiges Idyll. Da sich einige Gäste aber nicht benehmen, ist er für die Anwohner nur noch ein Ärgernis. Foto: Julia Brabeck

Angermund Die Anwohner des Angermunder Baggersees kämpfen seit vielen Jahren mit zahlreichen Problemen wie Müll und Lärm. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Eine Dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht.

Wer im Garten der Familie Haefs sitzt, kann verstehen, warum diese im Sommer das kleine Idyll nicht richtig genießen kann. Ein unablässiger Strom zumeist junger Menschen zieht bei gutem Wetter am Haus vorbei auf dem Weg zum Angermunder Baggersee, häufig lärmend und häufig begleitet durch laute Musik. „Und das auch in den späten Abendstunden“, sagt Kathy Haefs. Die Musik dröhnt auch aus manchem offenen Autofenster von Fahrzeugen, die vergeblich in den kleinen Wohnstraßen rund um die Straße Zur Lindung nach einem Parkplatz suchen.

Schnell entstehen chaotische Situationen, wenn es keine Möglichkeiten mehr gibt, dem Gegenverkehr auszuweichen, weil die dafür vorgesehenen Halteverbotszonen zugeparkt wurden. Ein Fahrer steigt aus, beschimpft den anderen Verkehrsteilnehmer. Es wird gehupt und über Bürgersteige zurückgesetzt. „Ich bin echt überrascht darüber, was hier los ist“, sagt Bezirksbürgermeister Stefan Golißa (CDU), der sich vor Ort einen Eindruck über die Situation verschafft.

Info Surfen erlaubt - aber Baden untersagt Entstehung Durch den Abbau von Kies entstanden drei Baggerseen in Angermund. Einen Namen tragen die Gewässer nicht. Zulässig ist Spazieren, Sonnen am Strand, Surfen im Surfclub. Verboten ist das Baden. Im Angermunder See sind bereits mehrere Personen ertrunken.

„Das ist ein Alptraum, und wenn ich gewusst hätte, wie es hier bei gutem Wetter zugeht, wäre ich vor 15 Jahren nicht hingezogen“, sagt Christel Jansen. Sie hat keine private Stellfläche für ihr Auto und findet häufig dann erst in über einem Kilometer Entfernung einen Parkplatz. „Besuch bekommen wir bei schönem Wetter deshalb nicht, da diese die Parksituation inzwischen auch kennen.“ Sie würde sich wünschen, dass das Wohngebiet wieder für fremde Gäste, die teilweise aus dem gesamten Ruhrgebiet zum See anreisen, gesperrt werden würde, wie das vor einigen Jahren der Fall war. „Die Kontrollen sind aber leider, vermutlich aus Kostengründen, entfallen.“ Sie fühlt sich, wie auch viele der anderen Anwohner, mit den Problemen alleine gelassen. „Rufen wir die Polizei oder das Ordnungsamt an, werden wir abgewimmelt und als spießige Bürger dargestellt, die sich anstellen“, sagt Oliver Haefs.

Dabei können die Angermunder durchaus verstehen, dass ihr See so beliebt ist. „Der ist ja auch wunderschön, ich gehe selbst gerne dorthin. Und gegen Besucher ist auch nichts einzuwenden, und die meisten verhalten sich auch vernünftig. Schade ist deshalb, dass rund fünf Prozent der Gäste durch ihre Rücksichtlosigkeit so etwas Schönes zerstören“, sagt Oliver Haefs.

Fassungslos sind die Anwohner über die großen Müllberge, die einfach am See hinterlassen werden. Diese türmen sich gerade am Wochenende zu beachtlicher Höhe auf, denn auch kaputte Liegen, Luftmatratzen und Einkaufswagen werden rund um die Mülltonnen entsorgt. „Tonnen gibt es ohnehin viel zu wenige“, sagt Julian Block. Häufig landet Abfall deshalb in den Vorgärten der Bürger. Block hat zusätzlich aber noch Probleme mit Wildpinklern, die seine geschützte Garageneinfahrt missbrauchen. Wiesen und der Wald um den See würden ohnehin als Klo genutzt werden, da es keine öffentlichen Toiletten im Umfeld gibt. „Das ist eine Zumutung.“

Am See selbst herrscht bei gutem Wetter ausgelassene Strandbadstimmung, und es ist gut verständlich, dass viele Menschen die schöne und lässige Atmosphäre genießen wollen. An das Badeverbot halten sich aber nicht alle Sonnenhungrige. „Das kann ich nicht verstehen, denn fast jedes Jahr ertrinken hier Menschen, da sie die Gefahren durch die Kaltströmungen unterschätzen“, sagt der 14-jährige Cedric. Die entsprechenden Verbotsschilder stehen allerdings verdeckt im Gebüsch. Auf Luftmatratzen und mit Schlauchbooten wird eine Insel angefahren, auf der viele Vögel brüten, denn der See und sein Umfeld liegen in einem Landschaftsschutzgebiet. „Neulich wurde hier auch ein Floß mit einem Außenbordmotor gebaut und benutzt“, sagt Martin Schilling. Mehrfach haben die Anwohner auch schon die Polizei gerufen, da trotzt extremer Trockenheit und Feuerverbot am See gegrillt wird, so auch wieder in der vergangenen Woche.

Dass seit vielen Jahren ein Areal am See als FKK-Bereich genutzt wird, stört die Anwohner wenig. Was sie aber abstößt und Sorge bereitet, sind die vielen Exhibitionisten, die sie dort regelmäßig antreffen. „Der See ist inzwischen für sie ein Treffpunkt“, sagt Anwohnerin Angelika. Diese Beobachtung haben andere Bürger auch schon gemacht. Die 14-jährige Lilli geht deshalb nur noch ungern zum See. „Ich habe dort Dinge gesehen, die ich nicht sehen will. Ich bin von Nackten angesprochen und beobachtet worden. Das ist eine fiese Belästigung.“ Anzeigen wurden bereits erstattet. „Ich spreche die Exhibitionisten auch an, sage ihnen, dass sie nicht erwünscht sind und ihr Verhalten strafbar ist. Die lachen mich aber nur aus und nehmen mich nicht ernst“, sagt Angelika.