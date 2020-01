Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Stand in Düsseldorf : Auf dem Carlsplatz gibt es jetzt mallorquinisches Sushi

Maxime Sartori betreibt einen Sushi-Stand auf dem Carlsplatz. Die Rezepte stammen von seinem Vater, dem Koch Thomas Wilden. Foto: Helene Pawlitzki

Düsseldorf Maki mit Foie gras, Bacalao-Ceviche oder marinierter Pulpo: Auf dem Carlsplatz in Düsseldorf bietet ein neuer Stand etwas anderes Sushi an. Das Konzept kommt von einem ehemaligen Sternekoch, erprobt wurde es in Palma de Mallorca.