Schenkungen in Düsseldorf : Diese neuen alten Schätze gibt es im Schifffahrtmuseum zu bestaunen

Düsseldorf Im Schlossturm gibt es nun die Schenkungen des Fördervereins und einer Düsseldorfer Familie zu bestaunen – Kunst, die zeigt, wie wichtig Rheinschifferei für Düsseldorf historisch war.

Der Glasmaler Peter Lottner hat in Düsseldorf einige zerbrechliche Spuren hinterlassen. Der 1885 in Düsseldorf geborene Künstler hat die Oberlichter des Hans-Müller-Schlösser-Saals im Uerige sowie die Fenster des Gasthauses Meuser in Niederkassel und bei den Düsseldorfer Jonges im Haus Altestadt 1 (heute Henkelsaal) gestaltet. Jetzt finden sich Zeugnisse der Lottner’schen Meisterschaft auch im Schifffahrtmuseum am Burgplatz. Die drei kunstvoll gearbeiteten Bleiglasfenster, die für die in Rheinnähe gelegene Villa eines Bankdirektors gestaltet wurden, sind eine Schenkung von Hardo Bruhns. „Die Fenster sind ein Zufallsfund. Als meine Familie das Haus in Benrath kaufte, standen sie im Keller. Die Gefahr, dass sie ernsthaften Schaden nehmen, wurde immer größer“, erläutert der Physikprofessor. „Jetzt sind sie im Schifffahrtmuseum ideal in Szene gesetzt.“