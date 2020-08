Attacke in der Düsseldorfer Altstadt : Polizist nach Flaschenwurf verletzt

Attacke in der Düsseldorfer Altstadt

Angriff auf Beamte in der Düsseldorfer Altstadt Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Altstadt Erneut kam es zu einem Angriff auf Einsatzkräfte der Polizei in der Altstadt. Als die Beamten zu einer Körperverletzung gerufen wurden, warf ein bislang unbekannter Täter eine Flasche nach ihnen. Ein Polizist wurde am Kopf getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

