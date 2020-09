Rallye in Düsseldorf : Nachhaltigkeitsziele per GPS

Nachhaltigkeitsziele per GPS

Rallye in Düsseldorf

Der Verein „Zeitwärts" hat eine GPS-Rallye konzipiert, die spielerisch die Gedanken der Nachhaltigkeitsziele näher bringen soll. So soll ein Bewusstsein für das direkte Umfeld der Teilnehmer geschaffen werden.

Eine vom Verein dafür konzipierte GPS-Rallye soll den Nutzern die Gedanken der Nachhaltigkeitsziele bei einem Spaziergang durch die Altstadt greifbarer machen. Gelingen soll dies auf spielerische Art, über Themen- bzw. ortsbezogene Aufgaben an bestimmten Spots, die man abläuft.

So heißt es beispielsweise am Hofgarten angekommen erst einmal rechnen. Mit einem Maßband soll ein Quadratmeter abgemessen werden, anschließend soll daran die Fläche des Hofgartens geschätzt werden. Die Antwort ergibt 0,27 Quadratkilometer, auf denen hier und da ein bisschen Müll rumliegt. Doch die Größe des Hofgartens dient nur als Objekt der Veranschaulichung. Zum Vergleich umfasst die größte Müllhalde der Welt, der schwimmende „Great Pacific Garbage Patch“ im pazifischen Ozean mittlerweile 1,6 Millionen Quadratkilometer.

Mit solch spielerischen Aufgaben soll ein Bewusstsein für die Nachhaltigkeitsziele in das direkte Umfeld der Teilnehmer übertragen werden. „Game-based Learning“ heißt das Prinzip, bei denen pädagogische Inhalte über digitale Spiele vermittelt werden können. „Medienpädagogik heißt nicht, dem Kind ein Tablet in die Hand zu drücken und Lehr-Videos schauen zu lassen“, sagt Kakuschki. Zusammen mit drei Freunden hat der Sozialarbeiter den Verein ins Leben gerufen, um digitale Konzepte zur pädagogischen Unterstützung in der Jugend- und Erwachsenenbildung zu entwickeln.