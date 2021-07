Ferien in Düsseldorf : Kinder sprayen Nachhaltigkeitsziele vor das Rathaus

„Stopp, denkt an die Umwelt!“ steht auf einer Schablone geschrieben, mit der Nina und Heidi (v.l.) das Pflaster besprühten. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In einem Workshop haben sich Jungen und Mädchen mit der Zukunft beschäftigt und mit einem Street-Art-Künstler Sprüche entwickelt. Mithilfe von Schablonen haben sie Visionen auf die Pflastersteine in der Altstadt gemalt.

(tino) Heidi ist am Ende der Kunstaktion fast so bunt wie die Pflastersteine auf dem Platz vor dem Rathaus. Mit Sprühkreide malt die Elfjährige eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung auf den Boden. Dabei ist das Mädchen ganz konzentriert, achtet genau darauf, dass der Schriftzug nicht verschmiert, aber eben nicht darauf, wie bunt sie selbst danach ist. Heidi hat bei einem Ferien-Workshop mitgemacht, der auf die 17 Nachhaltigkeitsziele aufmerksam machen soll. Gemeinsam mit dem Street-Art-Künstler Cole Blaq haben die Kinder und Jugendlichen Motive und Sprüche entwickelt und sie mit Hilfe von Schablonen vor dem K20 am Grabbeplatz und dem Rathaus in vielen bunten Farben aufgesprüht. „Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein wichtiges Thema. Zum Glück sind wir da auf einem guten Weg. Wenn ich an meine Kinder denke, haben sie schon ein ganz anderes Bewusstsein für Nachhaltigkeit als wir es in dem Alter hatten“, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller.

Die jungen Teilnehmer haben aber nicht wild drauf losgemalt. In dem von Norman Voigt (Geschäftsstelle Nachhaltigkeit der Landeshauptstadt) und Julia Latzel (Kunstsammlung NRW) im Rahmen der „Agenda 2030 – Unsere 17 Ziele“-Ausstellung“ im Rathaus initiierten Workshop haben sie sich vorab intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Wie kann eine Welt aussehen, in der wir alle gut leben? Wie könnte sich das Leben bis 2030 verändern? Und wie steht es zukünftig um unsere Natur? Aus ihren und den Antworten der Vereinten Nationen sind Visionen entstanden, wie etwa, dass sich alle Menschen respektieren, alle Zugang zu guter Bildung bekommen, zu einem funktionierenden Gesundheitswesen und zu sauberem Wasser.

Solche Fragen sind bei Nina in der Schule noch nicht aufgetaucht und doch ist sie sich der Probleme bewusst. „Ich wollte in den Ferien etwas mit Umwelt und Kunst machen“, sagt die Zehnjährige. Sie hat eine Schablone mit dem Text „Stopp, denkt an die Umwelt“ gebastelt. „Das Motiv habe ich mir selbst überlegt“, so Nina. Die Schablone wird sie nach der Sprayaktion zur Erinnerung in ihr Zimmer hängen.