Charity: Junge Muslime verteilen Essen an Obdachlose

Altstadt Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation haben 120 Lunchpakete zusammengestellt und diese in der Armenküche ausgegeben.

Der Hof der Armenküche am Burgplatz ist dicht gefüllt. Viele der Besucher freuen sich über die Aktion der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation für junge Männer, die Lunchpakete an Bedürftige verteilt. „Wir möchten uns an unser Vorbild, den Propheten Mohammed, halten. Für ihn war es wichtig, Menschen in schwieriger Lage zu helfen“, sagt Rehmat B. Janjua, Leiter der Düsseldorfer Abteilung, zu der Aktion. Wenn jemand einem Menschen das Leben erhalte, so sei es, als ob er alle Menschen am Leben erhalte. So stehe es im Koran, und daran wollten sich die jungen Muslime halten, erklärt der 26-Jährige.