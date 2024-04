Gisela Piltz wird Ehrenvorsitzende „Ne echte Düsseldorf Jong“ ist neuer Baas bei den Mundartfreunden

Also sahen sich die Mundartfreunde intensiv im Brauchtum um und fanden sehr schnell, dass Detlef Hütten der Richtige ist. In der Altstadt geboren und aufgewachsen, spricht er Platt und verfügt nach seinem Rückzug aus dem Vorstand des St.-Sebastianus-Schützenvereins Düsseldorf auch über die notwendige Zeit und vor allem die Erfahrung in Sachen Vorstandsarbeit. Denn bei den Sebastianus-Schützen war er 23 Jahre im sogenannten Großen Vorstand und davon 15 Jahre im geschäftsführenden Vorstand tätig.