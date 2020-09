Gastronomie in Düsseldorf : Wirtin will mehr Gäste dank Luftfiltern

Isa Fiedler mit einem der neuen Standgeräte, die die Raumluft im Knoten an der Kurze Straße in der Altstadt reinigen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Isa Fiedler hat im Knoten drei mobile Raumluftreiniger aufgestellt. Eine wissenschaftliche Untersuchung gibt ihr Rückenwind. Jetzt arbeitet die Altstadtwirtin mit dem Hotel- und Gaststättenverband an einem Hygienekonzept, das den corona-gebeutelten Gastronomen Hoffnung macht.

Ein Gespenst geht um bei den Gastronomen dieser Stadt – und es heißt Winter. Denn was bedeutet es, wenn die Terrassen-Saison wetterbedingt vorbei geht und sich das Geschäft fast nur noch in geschlossenen Räumen machen lässt? Wie lassen sich angesichts der Corona-Auflagen und dadurch verringerter Besucher-Kapazitäten überhaupt noch ausreichende Umsätze erzielen? Auch Isa Fiedler, Wirtin des Knotens und Sprecherin der Altstadtwirte, treibt die Sorge extrem um, wie sie sagt. Deshalb arbeitet sie aktuell an einem Konzept, das ihr und möglicherweise auch anderen Gastronomen die Möglichkeit eröffnen soll, drinnen wieder mehr Gäste bewirten zu dürfen. Im Zentrum des Konzepts stehen Luftreiniger.

Fiedler hat drei Standgeräte namens „Casadron Air-Clean“ angeschafft und in ihrem 75 Quadratmeter großen Knoten platziert. 2500 bis 5000 Euro koste eines dieser Geräte je nach Hersteller, die auch Viren filtern könnten. Zum einen wolle sie schon unter den gegebenen Voraussetzungen dafür Sorge tragen, dass ihre Gäste und Mitarbeiter einem möglichst geringen Infektionsrisiko ausgesetzt werden. Vor allem aber sehe sie in den Geräten die „einzige Chance, den Winter zu überleben“. Denn aktuell dürften nur 28 Gäste in ihre Kneipe, das reiche aber nicht. Vor Corona seien es an vollen Abenden gerne auch mal 100 gewesen.

Mit Hilfe des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) erarbeite sie nun ein Konzept, das darlegen soll, wie stark das Infektionsrisiko durch die Lüfter sinkt. Ein Gutachten mit entsprechenden Berechnungen müsse noch erarbeitet werden. „Ich erhoffe mir von dem Konzept Lockerungen für die Gastronomie.“ Neben mehr Personen pro Quadratmeter will sie zumindest leichtes Tanzen und Singen am Tisch wieder ermöglichen.

„Viele Kollegen scheuen das Risiko, solche Geräte anzuschaffen, ohne zu wissen, ob sie dadurch auch auf Lockerungen hoffen dürfen. Aber einer muss den Anfang machen“, begründet sie ihr Engagement.

Rückenwind bekommt sie von einer jetzt veröffentlichten Untersuchung des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr in München. Die Forscher gingen der Frage nach, ob „mobile Raumluftreiniger grundsätzlich geeignet sind, einen sinnvollen Beitrag zur Reduzierung der Infektionsgefahr zu leisten“. Die Antwort nach Auswertung der Messreihen ist kurz gesagt „ja“. Das verwendete Gerät schaffte es, in einem Raum von 80 Quadratmetern die für die indirekte Übertragung von Coronaviren über Schwebeteilchen in der Luft entscheidende Aerosolkonzentration innerhalb von sechs bis 15 Minuten zu halbieren. „Es ist daher mit Raumluftreinigern möglich, die Aerosolkonzentration in Räumen kleiner und mittlerer Größe problemlos auf einem niedrigen Niveau zu halten“, heißt es in der Schlussfolgerung der Studie.

Die Forscher betonen jedoch, dass die Luftreiniger das direkte Infektionsrisiko – etwa durch Anhusten oder lange Unterhaltungen über kurze Distanz – nicht verringern. Hier würden nur Abstandsregeln und Masken helfen.

Fiedler betont jedoch, dass dies sowieso durch die aktuelle Zehn-Personen-Regel aus zehn Haushalten an einem Tisch für die Gastronomie vorgeschrieben sei. „Die Abstände können zudem durch Raumteiler zum Nachbartisch gesichert werden, was eine Tröpfcheninfektion verhindert.“

Auch das Gesundheitsministerium NRW sieht auf Nachfrage unserer Redaktion Abstands- und Maskengebote als unumgänglich an. Es bestätigt allerdings zugleich, dass dezentrale Raumluftreiniger bei richtiger Handhabung und Platzierung in Innenräumen „ein Baustein des Infektionsschutzes sein“ könnten. Abschließender Hinweis: „Die Prüfung eines solchen Hygienekonzeptes obliegt der zuständigen Gesundheitsbehörde vor Ort.“

Das Gesundheitsamt wiederum verweist in einer ersten Reaktion auf Anfrage unserer Redaktion auf das Land. Auf Nachfrage heißt es dann, dass die Stadt nach Vorliegen eines Konzeptes Kontakt mit dem Land aufnehmen wolle. Sprecher Volker Paulat: „Zielrichtung wird es dabei sein, dass landesweit einheitliche Regelungen gelten.“