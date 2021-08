Gewalt in Düsseldorf : Jugendliche behindern Rettungseinsatz in der Altstadt

Jugendliche behindern Rettungseinsatz in der Altstadt

Gewalt in Düsseldorf

Polizisten bei ihrem Einsatz in der Altstadt. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Als ein Polizeiaufgebot hinzukommt, attackiert ein 15-Jähriger einen Beamten. Hunderte Personen hatten sich laut Polizei um den Einsatzort herum versammelt und Beamte beleidigt.

Aus einem Rettungseinsatz nach einem Sturz an der Bolkerstraße ist am Samstagabend ein Großeinsatz der Polizei geworden. Er mündete in der Festnahme eines 15-Jährigen, der nach Angaben der Polizei einen Beamten attackiert hatte.