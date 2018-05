Altstadt: Himmels-Ausstellung für Unicef

Altstadt Im Rathaus werden Bilder für und über das Kinderhilfswerk gezeigt.

Zum Jubiläum sind im Herbst weitere Aktionen geplant. Unter anderem werden Kinder an vielen Stellen in der Stadt das Ruder von den Erwachsenen übernehmen und so auf die Rechte der Kinder in der Welt aufmerksam machen.