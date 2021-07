Treffen der Mofa- und Entenfreunde : Ein kleines bisschen Frankreich

Düsseldorf Das Frankreichfest ist wegen Corona ausgefallen. Die Freunde französischer Autos und Mopeds trafen sich trotzdem zur gemeinsamen Ausfahrt.

So ganz untertauchen wollte die Gruppe aber nicht, weshalb sie ihre historischen Fahrzeuge am Rande des Burgplatzes präsentierten und sich zum gemeinsamen Fachsimpeln trafen. Blickfang war die Ente, ein Sondermodell Citroën 2CV Transat in weiß und blau, welches Uwe Sandt vorgefahren hatte. Rundherum hatte die Gruppe ihre Kleinkrafträder aufgebaut, Mopeds und Mofas mit kleinem Nummernschild, also mit einem Hubraum unter 50 Kubikzentimetern. Auch die Düsseldorf Ducks, ein Verein der Enten-Freunde, waren mit ihren Fahrzeugen vor Ort. „Es ist schon eine kleine Szene, man kennt sich untereinander und unternimmt – wenn es denn geht – gern gemeinsame Ausfahrten“, sagt Uwe Sandt und erzählt dann begeistert von dem ab 1949 hergestellten Modell, dass als „Wagen für den einfachen Mann“ beworben wurde und sich aufgrund der Federung auch für das Fahren etwa auf Feldern eignet. „Die Bauern mussten damals ihren Wein oder ihre Ernte über den holprigen Untergrund transportieren, ohne etwas zu verlieren“, erzählt Sandt. Der Innenraum seines 2CV wirkt wie eine Hommage an Frankreich, inklusive französischer Quietscheente auf dem Armaturenbrett und Billardkugel am Schalthebel.