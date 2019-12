Offizielle Eröffnung am Freitag : So sieht es im neuen En de Canon in Düsseldorf aus

So sieht es im neuen En de Canon in Düsseldorf aus

Düsseldorf Seit 1996 will Winzer Herbert Engist in der Zollstraße das En de Canon wiederbeleben. Nun feiert er Eröffnung. „Ich habe mir einen Traum erfüllt“, sagt er. Wir zeigen, wie es drinnen aussieht.

Wer Wein macht, muss Geduld haben. 1996 bestellte Herbert Engist, damals Mitte 30, zum ersten Mal seinen Glühweinstand auf dem Marktplatz. „Da bin ich am En de Canon vorbeigelaufen und habe gedacht: Genau das ist es, was ich mir vorstellen könnte als Weinstube.“

Inschriften Am Haus sind die Zahlen 1795 und 1784 angebracht. So alt ist es also mindestens.

Ende 2014 war der Vertrag mit der früheren Pächterin des Gebäudes ausgelaufen. „Davor lief es auch schon nicht gut“, hat Engist beobachtet. Seitdem verfiel das Gasthaus. Fotos zeigen eine dicke Staubschicht auf der Einrichtung, ein so altes Haus will gepflegt werden, wenn man es erhalten will. Mit seinem Konzept bekam Engist Ende 2018 den Zuschlag.

Die historische Komponente ist es, was Engist am Gebäude fasziniert, sagt er. „Dass Jan Wellem hier war, und Napoleon.“ Der Raum für geschlossene Gesellschaften im Erdgeschoss soll einmal ganz dem Barockfürsten gewidmet sein, der oben dem korsischen Feldherrn. Der Rest des En de Canon ist eine durchaus gelungene Mischung aus Gemütlichkeit und Moderne: viel Holz, aber nicht dunkel; weißgetünche Wände und freiliegende Balken; schlichte Einrichtung, aber hier und da ein persönlicher Touch wie die Kuckucksuhren an den Wänden oder die von Engist selbst entworfenen Wandlampen aus Weinfass-Teilen. Auf der Karte stehen Badischer Sauerbraten, Forelle Müllerin und schwäbische Schäufele, dazu Weine und Brände aus dem Hause Engist (ab 5,80 Euro für 0,25 Liter). Das Alt kommt von Schumacher. Der Oberbürgermeister hat, so verrät Engist, für Januar bereits einen Tisch reserviert.