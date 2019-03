Konzert: Ein Musik-Projekt mit Strahlkraft

Altstadt Mit dem Konzert „S(pur)en“ haben die „Fighting Spirits“ für Gänsehaut gesorgt.

Wie schnell sich das Leben von der einen auf die andere Sekunde verändern kann, das weiß jedes Mitglied der Musikband „Fighting Spirits“ nur zu gut. Bei den „kämpfenden Geistern“ ist der Name Programm. Die rund 25 Musiker sind zwischen 9 und 23 Jahre alt und haben alle schmerzliche Erfahrungen mit einer lebensbedrohlichen Krankheit – in den meisten Fällen Krebs – gemacht: als selbst Erkrankte, als Familienmitglieder oder als ehrenamtliche Wegbegleiter. Jeden Dienstag trifft sich die Musikband in ihrem Proberaum, um gemeinsam Lieder zu schreiben und zusammen zu musizieren. „Musik transportiert Emotionen“, sagt Michaela Steffen aus dem Vorstand der „Fighting Spirits“, die die Initiative leitet. „Und so entsteht ein außergewöhnliches Musikprojekt mit beeindruckenden Songs, die eine unglaubliche Stärke vermitteln.“

Am Sonntag stand das Highlight des Jahres an. Ein großes Konzert der gesamten Musikband vor 500 Zuschauern im Henkelsaal. 18 von den Kindern und Jugendlichen selbst geschriebene Lieder, alle aus Emotionen heraus entstanden, die durch das Verarbeiten einer tödlicher Krankheit wie Krebs durchlebt werden. Dabei spielen Aspekte wie Trauer und Angst genauso eine Rolle wie Hoffnung und Lebensmut. „Musik muss weh tun können, aber natürlich haben wir auch viele lebensbejahende und positive Lieder im Angebot“, beschreibt Steffen die Songauswahl beim Konzert. Und so reihte sich am Sonntag ein Gänsehautmoment an den nächsten. Momente, die wie das gesamte Programm waren: echt, ehrlich, pur. Sichtlich gerührt war das Publikum bei den beiden Songs „Das ist mein Moment“ und „Wir werden leben“, das von der gesamten Band in einem Chor-Stück präsentiert wurde. Aber auch der „Sternensong“, den die beiden Bandmitglieder Lena und Luzie ihrer Schwester beziehungsweise Freundin widmeten, ging unter die Haut.