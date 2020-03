Imbisskette aus Düsseldorf : Frittenwerk eröffnet Filiale in der Altstadt

Frittenwerk eröffnet Filiale in der Altstadt

Düsseldorf Die Erfolgsgeschichte des 2014 gegründeten Familienunternehmens aus Düsseldorf geht weiter. Auf der Bolkerstraße wird ab 26. März kartoffeliges gegen den Kater serviert, an den Wochenenden bis zum frühen Morgen.

Die Düsseldorfer Fastfood-Kette Frittenwerk expandiert weiter. Am 26. März eröffnet das Familienunternehmen an der Bolkerstraße seine vierte Filiale in der Landeshauptstadt.