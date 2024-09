Wohnung in Hessen durchsucht Razzia nach Schüssen vor „Sir Walter“-Bar in Düsseldorfer Altstadt

Wie eine Polizeisprecherin sagte, waren Ermittler aus Düsseldorf in den kleinen Ort in Hessen gereist, um die Wohnung des Mannes nach Beweismitteln zu durchsuchen. Der 23-Jährige war nach Informationen unserer Redaktion vergangene Woche beruflich in Düsseldorf, wollte nachts mit einem Bekannten (21) in die Bar von Top-Gastronom Walid El Skeikh.