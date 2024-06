Für die Fan-Zone in Düsseldorf Stadt beseitigt diesen Schandfleck am Rhein

Direkt zum ersten Deutschland-Spiel gab es einen Riesenansturm auf die Public Viewing-Zone an den Kasematten. Die Stadt hat als „Host City“ dort eine schicke Fan-Zone aufgebaut, in der knapp 8000 Menschen Platz finden. Ein regelrechter Schandfleck am Rheinufer wurde vorher entsorgt: Das marode alte Kassenhäuschen der „Weissen Flotte“.