Rheinufer in der Altstadt : Warum die Pegeluhr in Düsseldorf defekt ist

Schon seit Wochen ist die Pegeluhr in Düsseldorf defekt. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Spaziergänger am Rheinufer in der Düsseldorfer Altstadt wundern sich seit Wochen, die historische Pegeluhr zeigt keinen Wasserstand mehr an, beide Zeiger stehen auf der Null. Woran das liegt, erklärt das zuständige Schifffahrtsamt in Duisburg.

Von Christoph Schroeter

Die historische Pegeluhr am Rheinufer in der Düsseldorfer Altstadt ist ein bekannter Blickfang und ein beliebter Treffpunkt. Doch seit mehreren Wochen bereits scheint sie nicht mehr zu funktionieren, beide Zeiger stehen auf der Null. Und das gerade zu einer Zeit, da die immer weiter sinkenden Pegelstände die Menschen besonders interessieren.

Die Beobachtung zahlreicher Spaziergänger an der Rheinuferpromenade kann Jan Böhme vom zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein in Duisburg bestätigen. „Die Pegeluhr ist aufgrund ihres Alters nicht mehr funktionstüchtig und muss saniert werden“, sagt er. Da es sich jedoch um eine Spezialanfertigung handele, sei eine Sanierung sehr aufwendig und vor allem kostspielig.

„Zudem steht die historische Pegeluhr unter Denkmalschutz“, sagt Böhme. Das müsse bei der Instandsetzung zusätzlich beachtet werden - und mache den Vorgang noch komplizierter. Die Sanierung der Uhr sei jedoch in der Planung. „Die Arbeiten können voraussichtlich noch in diesem Jahr durchgeführt werden“, so Böhme.

Der aktuelle Pegel des Rheins in Düsseldorf kann auch online auf der Seite duesseldorf.de/rheinpegel abgerufen werden. Am Montagnachmittag lag er bei 92 Zentimetern. Wenn die Uhr wieder funktioniert, kann der Pegel dort wie folgt abgelesen werden: Der kleine Zeiger zeigt den Meterstand des Rheins an, der große Zeiger die Zentimeter.

Die Pegelstände sind nicht zu verwechseln mit dem tiefsten Punkt im Fluss. Die Fahrrinnen für die Berufsschifffahrt sind deutlich tiefer als der Wasserstand laut Pegel. Dieser zeigt lediglich die Differenz zwischen der Wasseroberfläche und dem sogenannten Pegelnullpunkt, der nicht am tiefsten Punkt der Flusssohle liegt.

