Angebot für Düsseldorfer und Geflüchtete Wie ein Tanz aus Angola bei der Integration in Düsseldorf hilft

Ra ist immer noch begeistert von ihrer ersten Erfahrung mit diesem besonderen, in Deutschland noch nicht so bekannten Tanz. „Kizomba ist ein angolanischer Gesellschaftstanz, der tief in der Kultur Angolas verwurzelt ist und einen wichtigen Teil des sozialen Lebens des Landes ausmacht. Der Tanz entstand in den 1980er Jahren und entwickelte sich aus traditionellen angolanischen Rhythmen wie der Semba sowie Einflüssen aus karibischen Stilen wie Zouk“, sagt Tänzerin und Trainerin Nastia Petrakowa, mit der Inna Ra die Initiative „Kizomba Community Düsseldorf“ ins Leben gerufen hat. Die Musik, die den Tanz begleitet, besteht oft aus romantischen und poetischen Texten, die das Leben, die Liebe und die Herausforderungen des Alltags in Angola reflektieren. In Angola, so Petrakowa, werde Kizomba nicht nur als Unterhaltung gesehen, sondern auch als Ausdruck von Gemeinschaft, Identität und kultureller Vielfalt – der Tanz bringe die Menschen zusammen.