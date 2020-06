Liebe in Düsseldorf : Robert Hülsmann hat geheiratet

Liebe in Düsseldorf

Altstadt Der bekannte Düsseldorfer Koch hat seine Lebensgefährtin Dorothee Lierenfeld geheiratet, die jetzt Dorothee Hülsmann-Lierenfeld heißt. Eigentlich wollten sich die beiden schon vor zwei Jahren trauen, doch dann kam alles anders.

Er hat es tatsächlich getan. Im zweiten Anlauf. Heimlich hat Düsseldorfs bekannter Koch Robert Hülsmann seine Lebensgefährtin geheiratet. Sie heißt jetzt Dorothee Hülsmann-Lierenfeld. „Auf das Lierenfeld konnte ich nach all den Jahren nicht verzichten“, sagt die 63-Jährige. Morgens um 10 Uhr ging es ins Standesamt, um 11 Uhr waren die frisch Vermählten zurück im „Robert.“ am Rathausufer.

Ehemann Robert war sofort wieder ganz in seinem Element. Begleitete die Gäste an die Tische, hielt hier und dort ein Pläuschchen, um am Abend doch mit ein paar Freunden und Verwandten anzustoßen. Und wie immer saß er dabei draußen auf seiner Bank, dort, wo er normalerweise Gemüse, vor allem seine geliebten Steinpilze putzt.

„Die Hochzeit ist irgendwie spontan gewesen“, sagt der 73-Jährige. Eigentlich wollte er seine Doro, wie er sie liebevoll nennt, schon vor zwei Jahren heiraten. Da hatte er bereits ein Dessert nach ihr benannt: die Tarte Tartin à la Doro. Aber dann sei die Restauranteröffnung gekommen, und die beiden haben den Termin storniert.