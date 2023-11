Patrizia Casagranda stellt in Düsseldorf aus Sie hat Nachhaltigkeit zur Kunstform erhoben

Mit ihrer nachhaltigen Kunst trifft sie den Zeitgeist und überzeugt Galerien weltweit. Inzwischen sind ihre Werke etwa auf der Art Miami, der Art Expo New York, in Rom, Florenz oder Zürich zu sehen gewesen. Kürzlich wurden ihre Arbeiten für eine Ausstellung in Mazedonien in den Dialog mit Werken Picassos gestellt. „Ich konnte es gar nicht fassen, als das Angebot kam, meine Frauenportraits zusammen mit seinen derangierten weiblichen Darstellungen zu zeigen“, sagt die 44-jährige.