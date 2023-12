Lal Batman stellt in Düsseldorf aus Der neue Stern am Kunsthimmel

In ihren Bildern und Installationen setzt sich Batman mit Ängsten und Alpträumen auseinander. „Wir leben in unruhigen Zeiten. Die Nachrichten sind voll mit Kriegsbildern, Gräueltaten, Naturkatastrophen und düsteren Zukunftsprognosen“, zählt sie auf. Natürlich beschäftige sie sich damit, selbst dann, wenn sie eigentlich Urlaub in den Schweizer Bergen macht. „Ich verarbeite meine Träume und meine Alpträume in den Bildern“, erklärt sie bei einem Rundgang durch die Ausstellung.