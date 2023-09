Erstes Düsseldorfer Sticker-Fest Street-Art zum Aufkleben

Stundenlang könnte man die Stickerwand in der Eingangshalle des Franzmann betrachten und trotzdem immer noch neue Details entdecken. Es ist ein Kunstwerk in Bewegung, eines, an dem sich jeder Gast des Cafés beteiligen darf und welches dementsprechend einzigartig ist. Was als kleines Experiment im September letzten Jahres begonnen hat, ist nun eine gefragte Veranstaltung inmitten der Düsseldorfer Altstadt.