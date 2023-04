Ratinger Hof in Düsseldorf Kulturbanausen hoffen auf Hilfe der Stadt

Die Betreiber des Ratinger Hofs wollen ihren Betrieb umstrukturieren und wirtschaftlich auf neue Beine stellen. Dabei hoffen sie jetzt auch auf Unterstützung der Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf. Diese wollten sie 2021 nicht in Anspruch nehmen, sondern unabhängig von der Stadt sein. „Wir wollen uns nun um eine institutionelle Förderung bemühen“, kündigt Sia Ghassemi an. Er gehört zu den fünf Kulturbanausen, die den Ratinger Hof in der Rechtsform einer Genossenschaft betreiben. Diese befindet sich seit Mittwoch in einem Insolvenzverfahren. Der Ratinger Hof hat Außenstände in fünfstelliger Höhe und wollte mit der Anmeldung der Insolvenz verhindern, dass einer der Gläubiger das Verfahren in Gang bringt.