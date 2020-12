Polizei und OSG gemeinsam auf Streife in Düsseldorf : Jugendlicher bei Corona-Kontrollen festgenommen

Doppelstreife von OSD und Polizei in der Altstadt. Ein Jugendlicher wollte sich der Kontrolle entziehen und floh. Er kam aber nicht weit. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Bei Kontrollen des Maskenpflicht hat sich am Samstagabend ein Jugendlicher den Behörden widersetzt. Beim Fluchtversuch wurde er eingeholt und am Boden fixiert. Dabei beschwerte er sich, dass sein Pullover dreckig werde.

Von Dominik Schneider

„Da wird auf jeden Fall klar, dass die erhöhte Mannstärke etwas bringt“, sagte ein Mitarbeiter der städtischen Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) am Samstagabend, als er gemeinsam mit Kollegen sowie Mitarbeitern der Polizei drei Jugendliche von der Hunsrückenstraße zur Wache an der Heinrich-Heine-Allee begleitete, einen davon in Handschellen. Wenige Minuten zuvor waren sie mit einem weiteren Begleiter in der Altstadt ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen worden.

Um in der Altstadt verstärkt Präsenz zu zeigen, waren in der Nacht zu Sonntag Polizei und Ordnungsamt in Düsseldorf zum ersten Mal gemeinsam in Gruppen zu acht auf Streife gegangen, um die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zu kontrollieren. Nachdem es in den vergangenen Wochen oft nur bei einer Belehrung geblieben war, wollen die Ordnungskräfte ab sofort Verstöße konsequent ahnden.

In der Altstadt waren an diesem Abend zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz. Wenige Meter entfernt, in der Hunsrückenstraße, traf die Polizei auf eine Gruppe von vier Jugendlichen, die ohne Masken dicht beieinander standen. Nachdem Polizei und OSD die Jugendlichen angesprochen hatten, versuchte einer von ihnen zu fliehen, wurde jedoch nach wenigen Metern eingeholt und auf dem Boden fixiert. „Passt auf, mein Pulli wird dreckig“, rief er, während die Beamten ihm Handschellen anlegten. Von seinen drei Begleitern konnte sich nur einer ausweisen, er wurde nach Aufnahme der Personalien mit einem Platzverweis belegt und entlassen.

„In so einer Situation ist es sinnvoll, wenn die Streife personell gut aufgestellt ist“, sagte einer der OSD-Mitarbeiter im Nachhinein. So könne die Situation unter Kontrolle gehalten werden, auch wenn es sich um größere Gruppen von Personen handelt, die sich nicht an die Vorgaben halten.

Während der Flüchtige von den Ordnungskräften an die Wand gedrückt wurde und die übrigen Mitarbeiter von OSD und Polizei mit seinen Begleitern diskutierten, kamen mehrere Personen ohne Maske durch die Hunsrückenstraße, teilweise wurden die Einsatzkräfte im Vorbeigehen beschimpft. Trotz der massiven Präsenz konnten nicht alle Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes geahndet werden.

„Es gab einige Vorfälle, aber ab Mitternacht wurde es ruhiger“, sagte am Sonntagmorgen ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. Allerdings sei mehr los gewesen als am sehr ruhigen Freitag, vor allem Gruppen von Jugendlichen seien aufgefallen. Die Ordnungskräfte leiteten mehrere Verfahren wegen Verstößen gegen die Masken- und Abstandspflicht ein und sprachen Platzverweise aus, zu größeren Ausschreitungen wie am vergangenen Wochenende kam es jedoch nicht.