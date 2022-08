Friedensaktion in Düsseldorf : 1000 Kraniche vom Burgplatz nach Hiroshima

Düsseldorf Künstler Tadeusz Malachowski-Cremer erinnert mit der Aktion jedes Jahr an den Atombombenabwurf vor 77 Jahren. Die Geschichte der Origami-Kraniche hat ihn sehr berührt.

Um das Wissen über das Unfassbare, das vor 77 Jahren in Japan geschah, weiterzugeben, stellt sich Malachowski-Cremer seit vielen Jahren am 6. August in Düsseldorf auf die Straße und faltet Papierkraniche mit jedem, der mitmacht. An diesem Wochenende hatte er sich den Burgplatz ausgewählt.

In der Zeit, in der vor 77 Jahren die Bomben fielen, will er jeweils 1000 Papierkraniche falten. Seinen Ursprung hat dieses Ziel in der Geschichte von Sadako Sasaki, einem Mädchen, das als Zwölfjährige das Atombomben-Inferno in Hiroshima überlebte, aber strahlengeschädigt an Leukämie erkrankte. Eine japanische Legende besagt, dass die Person, die 1000 Kraniche gefaltet hat, von den Göttern einen Wunsch erfüllt bekommt. Die leukämiekranke Sadako wünschte sich gesund zu werden und faltete 644 Kraniche, bevor sie starb. Ihre Freunde falteten in ihrem Gedenken weiter. „Seitdem ist der Origamikranich zu einem Friedenssymbol geworden, und wir möchten diese Tradition in Gedenken an alle Kriegsopfer fortführen“, erläutert Malachowski-Cremer.