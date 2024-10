Das tragische Ende eines Altstadt-Streits Der Eingriff, der ihn fast das Leben gekostet hätte

Düsseldorf · Zwei Männer geraten in der Altstadt in einen Streit, ein Dritter will schlichten – und wird mit einer abgebrochenen Glasflasche beinahe getötet. Philipp Dunkel wurde vom Helfer zum Opfer. Eine Verletzung, die er bis heute nicht versteht.

05.10.2024 , 05:15 Uhr

Niemand habe ihm geholfen, sagt Philipp Dunkel. Er griff in der Altstadt in einen Streit ein und wäre dabei fast ums Leben gekommen. Foto: Bretz, Andreas (abr)