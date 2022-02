Soziales Engagement in Düsseldorf : „Altstadtengel“ sind eine Rettungsinsel

Manuela Rosenzweig vom Verein Altstadtengel hat mit weiteren Mitgliedern am Grabbeplatz Spenden wie warmes Essen, Kleidung und Nahrungsmittel an Obdachlose verteilt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Einmal im Monat verteilen die Mitglieder des Vereins Altstadtengel am Grabbeplatz in Düsseldorf Spenden an obdachlose Menschen. Zudem geben sie Ratschläge und hören sich die Sorgen der Besucher an.