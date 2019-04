Niedlicher Nachwuchs für die Altstadt : Das große Quaken in der Altstadt

Düsseldorf Eine Ente brütet hier jedes Jahr ihre Küken aus – dieses Mal sind es zwölf.

Bezaubernde Wiederholungstäter fanden sich in einem Innenhof mitten in der Altstadt ein. Eine Entenmutter zieht es schon seit Jahren in ein Areal, das die Bewohner des Hauses an der Straße Altestadt liebevoll ihr „kleines gallisches Dorf“ nennen. Hinter einer Garagenschallschutzmauer konnte die Entenmutter in Ruhe ihre Küken ausbrüten. Diese Woche war es dann so weit, nach der Ruhe folgte das große Quaken im Hof. Mit zwölf putzigen Küken watschelte die Entenmutter vorsichtig und wachsam über die Wiese. Professionelle Entenretter brachten die Truppe schließlich an einen artgerechten Ort.