Nachts in Düsseldorf : Betrunkene Mutter lässt Dreijährige im Auto zurück

Düsseldorf Eine 23-Jährige war am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Freund in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs. Als sie angetrunken zu ihrem Auto zurückkamen, erwartete sie die Polizei.

Eine stark angetrunkene Mutter hat in der Nacht zu Samstag in der Altstadt ihr Kleinkind im Auto alleine zurückgelassen. Das dreijährige Mädchen hatte in dem an der Neubrückstraße geparkten BMW gegen die Scheiben geschlagen und geweint. Daraufhin schlugen herbeigerufene Beamte der Polizeiinspektion Mitte eine Scheibe des Autos ein und befreiten das Mädchen. Die alkoholisierte Mutter und ein Begleiter erschienen kurze Zeit später am Einsatzort. Die Beamten fertigten eine Jugendschutzmeldung.