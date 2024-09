Neuer Laden in Düsseldorf Fruchtgummikette Bären-Treff eröffnet Filiale in der Altstadt

In der Kapuzinergasse, zwischen Flinger Straße und Bolker Straße in der Altstadt, hat am Wochenende ein neues Fruchtgummigeschäft geöffnet. Der „Bären-Treff“ gehört zu einer deutschen Kette, die bis vor Kurzem noch ein Geschäft in der Berger Straße hatte – deren Inhaber schloss jedoch aus persönlichen Gründen. Jetzt freut sich Oliver Mallmann, der zuvor viele Jahre als Verkäufer tätig war, auf seine neue Aufgabe als Betreiber des Bären-Treff in der Kapuzinergasse 14.