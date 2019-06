Toilette in Düsseldorf : Neue WCs an der Freitreppe am Burgplatz

Düsseldorf Die lästige Suche nach einer Toilette in der Altstadt hat ein Ende. Die Bezirksvertretung 1 hat rund 230.000 Euro zur Verfügung gestellt. Geplant ist, dass ab Pfingsten die Toilette geöffnet wird.

Voll sind die Treppen am Burgplatz gewesen in den vergangenen Tagen: gute Gespräche bei Sonnenuntergang bei einem kühlen Bierchen. Nur ein Problem hatten die Besucher der Altstadt zuletzt: Eine Toilette fehlte. Die war in die Jahre gekommen und wurde schließlich abgebaut. Die verzweifelte Suche nach einem WC in der Altstadt hat jetzt aber ein Ende. Die Stadt hat einen transportablen Toilettencontainer am Unteren Rheinwerft neben der Freitreppe am Burgplatz aufgestellt. Mit einem Kran, der neben dem Schlossturm positioniert wurde, sind die Module über die Brüstung gehoben worden. Ausgestattet ist der Container mit einer Damen- und einer Herrentoilette, außerdem gibt es eine barrierefreie behindertengerechte Toilette, die über eine Rampe erschlossen wird. Die erforderlichen Kanal-, Wasser- und Stromleitungen wurden im Vorfeld verlegt, damit das Amt für Gebäudemanagement den Container kurzfristig an die Leitungen anschließen kann. Sollte der Rhein Hochwasser führen, kann das WC versetzt werden. Finanziert wurde die Anlage von der Bezirksvertretung 1, die rund 230.000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Geplant ist, dass ab Pfingsten die Toilette geöffnet wird.