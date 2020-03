Düsseldorf-Altstadt : Aldi nennt Eröffnungstermin für Filiale im Kult-Kaufhaus

Düsseldorf In der Düsseldorfer Altstadt wird zurzeit das frühere Kaufhaus der Modekette Kult umgebaut. Jetzt steht fest, wann Aldi Süd dort eröffnet – und wer noch mit einzieht.

Am 18. Juni soll die Eröffnung an der Flinger/ Ecke Mittelstraße gefeiert werden. Aldi Süd ist auf rund 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche Hauptmieter in dem prominenten Eckhaus, nutzt davon selbst aber einen Teil.