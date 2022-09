Im Zelt auf dem Burgplatz : Das Düsseldorf Festival ist eröffnet

Düsseldorf Drei Wochen lang gibt es mitten in der Düsseldorfer Altstadt ein buntes Programm zu sehen und erleben. Von Tanz- und Zirkustheater bis hin zur Musik.

Es gibt auch Dinge, die sich in der Corona Zeit bewährt haben. Das Düsseldorf-Festival teilt auch weiterhin seinen Eröffnungsabend auf zwei Termine. Das verringert das Gedränge im Zelt – und ergibt gleich zwei Gelegenheiten, den Start zu feiern. Der wichtigere Abend war aber natürlich der Auftakt am Mittwoch. Mehr als 200 Gäste kamen zum Empfang ins Zelt auf dem Burgplatz, darunter wie üblich ein Who-is-who der Stadtgesellschaft.

Und auch sonst will das Festival von Einschränkungen nichts mehr wissen – die Vorfreude auf fast drei Wochen mit Neuem Zirkus, Tanz und Musik ist groß. „Ich finde es toll, dass unsere Plakate überall in der Stadt zu sehen sind“, sagte Christiane Oxenfort, die wie üblich gemeinsam mit Mitintendant Dahmen die Gäste am Eingang begrüßte – und am Freitag noch einmal Premiere feiern darf.