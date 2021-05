Bestattungen in Düsseldorf : Neue Trauerbegleitung in der Altstadt

Bestatter Peter Scheuvens hat in der Altstadt den achten Standort eröffnet. Sein Vater hat das Unternehmen 1968 gegründet. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Bestattungshaus Scheuvens hat Anfang April seinen achten Düsseldorfer Standort eröffnet – direkt am Marktplatz. Der Hauptsitz ist in Eller. Gegründet wurde das Unternehmen vor mehr als 50 Jahren.

Von Beate Werthschulte

Vor Kurzem wurde in dem rund 130 Quadratmeter großen Ladenlokal am Marktplatz noch Designermode verkauft, nun hat das Bestattungsunternehmen Scheuvens mit Hauptsitz in Eller dort einen neuen Standort eröffnet. „Wir hatten schon länger den Wunsch, auch in der Altstadt vertreten zu sein“, sagt Peter Scheuvens, der das von seinem Vater 1968 gegründete Bestattungshaus seit rund 30 Jahren leitet, seit einiger Zeit gemeinsam mit Sohn Philipp. Als er dann gehört habe, so Scheuvens weiter, dass das Geschäft am Marktplatz frei würde, habe er zugegriffen.

Ein großes Anliegen ist dem Bestattungsunternehmer die vertrauensvolle, persönliche Beratung und Betreuung trauernder Angehöriger. Die Beratungsgespräche finden in der Regel entweder in einer der Filialen statt oder auf Wunsch bei den Angehörigen zu Hause. Neben der Erledigung aller notwendigen Formalitäten kümmert er sich mit seinem Team dann um die gesamte Bestattungsorganisation sowie die Begleitung vor Ort bei Trauerfeier und Beerdigung. Zur Auswahl des passenden Sargs oder einer Urne – etwa 80 Prozent aller Bestattungen, so Scheuvens, seien heutzutage Feuerbestattungen – steht Angehörigen am neuen Altstadtstandort eine kleine Ausstellung zur Verfügung.

Darüber hinaus befindet sich am Hauptstandort in Eller neben speziellen Abschiedsräumen sowie einem „Raum der Begegnung“, der als Trauercafé genutzt werden kann, eine große Ausstellung, die neben Särgen und Urnen eine breite Palette notwendiger Produkte wie beispielsweise Decken und Kissen oder auch Sarg- und Grabkreuze enthält. Neben den üblichen Leistungen rund um die Bestattung bietet das Unternehmen auch Beratung zur Bestattungsvorsorge an.

„Ich empfehle jedem, wenigstens innerhalb der Familie einmal darüber zu sprechen, welche Wünsche man hinsichtlich der eigenen Beisetzung hat“, sagt Scheuvens. Damit, so der erfahrene Bestattungsunternehmer weiter, würden die Angehörigen in der ohnehin nicht einfachen Zeit der Trauer erheblich entlastet.