Baustellen in Düsseldorf : Liefergasse wird für knapp fünf Wochen gesperrt

Altstadt Die Sanierung des Kopfsteinpflasters ist Teil der Sommerbaustellen 2020. Die Anlieger warten seit Langem darauf. Doch weil der Bereich zwischen Ratinger und Mühlenstraße komplett gesperrt werden muss, fürchten Anwohner, dass sie nicht mehr aus der Tiefgarage ein- und ausfahren können.

Dass die Liefergasse neu gemacht wird, darauf warten die Anwohner und Gewerbetreibende schon seit Langem. Die kleine, einspurige Straße zwischen Ratinger Straße und Mühlenstraße ist in einem schlechten Zustand. Zwischenzeitlich mussten ganz tiefe Löcher schon mit Teer aufgefüllt werden, damit die Autos nicht aufsetzten. Dass die von der Stadt angekündigten Arbeiten allerdings fünf Wochen dauern sollen und die Straße dafür komplett gesperrt werden muss, das freut die Menschen aus der Altstadt weniger. Denn viele von ihnen haben ihre Stellplätze in einer Tiefgarage, die über die Liefergasse erschlossen ist.

„Wie in der Anliegerinfo mitgeteilt, können Anwohner und Gewerbebetriebe nach Rücksprache mit der beauftragten Baufirma in Ausnahmefällen die Straße nutzen“, heißt es bei der Stadt. Die Fahrten seien auf ein Minimum zu beschränken, um die laufenden Bauarbeiten nicht allzu sehr zu beeinträchtigen. Ansprechpartner an der Baustelle sei der zuständige Schachtmeister. „Das bedeutet, dass die Anwohner die Tiefgarage täglich – nach Absprache mit dem Schachtmeister – nutzen können“, sagt der Sprecher, der auf Nachfrage hinzufügt, dass die Garage, in der sich rund 200 Stellplätze befinden, entweder von der Ratinger Straße oder der Mühlenstraße aus anfahrbar sei. Lediglich bei Arbeiten im unmittelbaren Bereich vor der Tiefgarageneinfahrt könne es zu Behinderungen kommen, „die eine zwingende Absprache erfordern“, so der Sprecher der Stadt.

Die Arbeiten an der Liefergasse starten am Montag, 3. August. Das unebene Kopfsteinpflaster auf der Fahrbahn und dem Parkstreifen wird zunächst entnommen und anschließend neu verlegt. Bis voraussichtlich Freitag, 4. September, soll die Sanierung abgeschlossen sein. Die Stadt investiert rund 127.000 Euro in die Sanierung der Fahrbahn und der Parkstreifen. Die Erneuerung des Kopfsteinpflasters auf der Liefergasse ist eine Maßnahme, die zu den Sommerbaustellen 2020 gehört. In diesem Jahr wurde und wird auf zwei Radweg-, zwölf Straßen- und fünf Brücken- und Tunnelbaustellen gearbeitet. Unter anderem ist an zwei Wochenenden im Juli die Fahrbahn des Südrings zwischen Münchener und Aachener Straße in Fahrtrichtung Neuss für 246.000 Euro instandgesetzt worden.