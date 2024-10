Stipendiatin der Landeshauptstadt Wie sich das Licht in Düsseldorf und Tel Aviv unterscheiden

„Flying Over“ ist eine Folgeausstellung von „Shadow of a Passing Bird“, die im Oktober vergangenen Jahres in der Galerie in Be‘eri gezeigt wurde. Die Galerie der kleinen Kollektivsiedlung nahe dem Gazastreifen wurde während der Angriffe der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 zusammen mit den Arbeiten vollständig zerstört. Das Kulturamt der Stadt Düsseldorf hat die Künstlerin für mehrere Monate nach Düsseldorf eingeladen, um hier die Fotografien zu reproduzieren und in der Johanna-Ey-Foundation sowie im Landtag NRW auszustellen. Die Initiatorin der Ausstellungen ist Margol Guttman, Koordinatorin des Künstlerdorfes Ein Hod in Israel. Seit mehr als 40 Jahren verbindet das Kulturamt und Margol Guttman eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen des Austauschprogramms zwischen dem Künstlerdorf Ein Hod in Israel und Düsseldorf.