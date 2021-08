Senioren in Düsseldorf : 2024 soll das neue St.-Anna-Altenzentrum fertig sein

Düsseldorf Seit knapp vier Wochen läuft der Abriss des Bestandsgebäude an der Eiskellerstraße. Im Neubau wird es Platz für 100 Bewohnerinnen und Bewohner geben, außerdem bietet die Caritas Tages- und Kurzzeitpflegeplätze an.

Seit gut einem Monat läuft der Abriss des historischen St.-Anna-Stifts an der Eiskellerstraße in der Altstadt. Knapp 1000 Tonnen Leichtstoffe wie die Gesteinsart Bims, rund 200 Tonnen Holz und 7500 Tonnen Bauschutt müssen abtransportiert werden, bis Dezember dieses Jahres soll der Abriss des Altenzentrums beendet sein. Die an das Schulgelände des St. Ursula-Gymnasiums angrenzenden Abbrucharbeiten sind so terminiert, dass sie in den Herbstferien stattfinden, damit die der Schulalltag nicht beeinträchtigt wird.