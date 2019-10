Mini-Me aus dem 3D-Drucker : In der Düsseldorfer Altstadt kann man sich einen Klon drucken lassen

Düsseldorf Ein Unternehmen in der Düsseldorfer Altstadt druckt Menschen als Miniatur-Figur. Unser Autor hat sich die Technik dahinter erklären lassen.

Am Ende muss aber der Mensch – jedenfalls noch – eingreifen, um kleinere Fehler zu korrigieren. „Aber unser Computer lernt“, sagt Sebastian Böhm, Chef bei doob. Der Name kommt übrigens vom Wort „duplizieren“, und die Maschine, die das alles möglich macht, heißt „dooblicator“. Das, was sie am Ende herstellt, ist ein Klon der starren Art, ohne Leben, wenn auch erstaunlich lebensecht – das Bild, das die Realität (auch wenn sie uns nicht immer gefällt) absolut treffend wiedergibt. Inklusive der nicht so positiven Ansichten, also dem Gegenteil unserer Schokoladenseite. Im Showroom an der Liefergasse (Ecke Ratinger Straße) in der Düsseldorfer Altstadt stehen Hunderte von Beispielen. Brautpaare, Hunde, Menschen beim Sport, einfach nur in die Kamera lächelnd, Karnevalsprinzen und Fußballspieler (Ronaldo lebensgroß), schwangere Frauen und Kinder in verschiedenen Lebensphasen.